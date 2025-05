Incidente mortale sulla Statale 92: vittima un 58enne di Solofra

È morto questa mattina un uomo di 58 anni, originario di Solofra, a causa di un incidente stradale sulla statale 92 dell’Appennino Meridionale. Il 58enne si trovava a bordo della sua moto che è finita fuori strada. Cause e dinamiche sono in corso di accertamento da parte dei Carabinieri intervenuti sul posto. Inutili i soccorsi per l’uomo, deceduto sul colpo.