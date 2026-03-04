“Noi siamo ancora qui”: BigMama ancora bloccata a Dubai

«Noi siamo ancora qui». Sono poche parole, quelle pubblicate su Instagram da BigMama, artista originaria di San Michele di Serino, in provincia di Avellino, bloccata da giorni a Dubai insieme ad altri italiani e irpini dopo la chiusura degli spazi aerei. La situazione è legata all’escalation militare seguita all’attacco di Stati Uniti e Israele contro l’Iran e alla risposta di Teheran, che avrebbe preso di mira anche gli Emirati Arabi Uniti. Nei giorni scorsi l’artista aveva lanciato, in lacrime, un appello sui social: «Sentiamo i missili sopra le nostre teste. Stasera vi chiedo di darci una mano perché stiamo vivendo un incubo. Siamo tantissimi italiani in questa situazione, quindi bisogna cercare di muovere tutte le forze possibili».

BigMama aveva raccontato di essere «partita dall’aeroporto di Malé quando il nostro volo è stato dirottato nel deserto nei pressi di Dubai. Siamo stati portati in hotel e adesso ci dicono che dobbiamo restare qui facendo attenzione». «Continuiamo a sentire i missili sopra la testa – aveva spiegato –. Io sono terrorizzata, siamo tante persone qui. Tenete gli occhi su di noi, vogliamo tornare a casa. Non ho mai chiesto niente, ma ho troppa paura. Voglio solo tornare a casa».