Nola, “Le ragioni del No”: evento rinviato per lutto cittadino

Come noto, a Nola, per la giornata odierna, in occasione dei funerali del piccolo Domenico Caliendo è stato proclamato il lutto cittadino, che prevede, tra le altre cose, la sospensione di ogni attività non collegata al particolare momento che sta vivendo tutta la comunità.

Il comitato dell’Area Nolana per il NO al referendum costituzionale del 22 e 23 marzo si unisce alla profonda commozione collettiva.

Per questo motivo, l’evento “Le ragioni del NO” previsto per oggi a Nola alle ore 18.00 presso la Casa del Mutilato è rinviato a data da destinarsi.