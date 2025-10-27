“Noi per Monteforte”, appello alla partecipazione

“Abbiamo deciso di scendere in campo per essere al servizio dei nostri concittadini, per cercare di trovare soluzioni ai loro problemi e ascoltare i loro bisogni. Vogliamo ricreare quello spirito di comunità vero, pervasivo e solidale, che si respirava alcuni anni fa e per farlo abbiamo bisogno della collaborazione di tutta la popolazione”. Presentata la lista elettorale e annunciati gli obiettivi, la squadra di “Noi per Monteforte”, che candidata a sindaco Giulia Valentino, comincia a chiarire anche come intende raggiungere alcuni traguardi fissati, se avrà l’onore e l’onere di amministrare la comunità montefortese.

Parola d’ordine e filo conduttore del progetto è Partecipazione. “Vogliamo dedicare tempo ed energie al bene della comunità – affermano dalla compagine elettorale – nessuno nasce amministratore, lo si diventa attraverso l’impegno, l’ascolto e la volontà di agire per l’interesse collettivo. Questa è la nostra visione di politica: amministrare in maniera onesta, trasparente e partecipata, assumendo ogni decisione per il bene di tutti i montefortesi. Per fare questo, però, è necessaria la collaborazione di tutti. Ed è per questo che siamo aperti a segnalazioni su qualunque tipo di problema o necessità”.

L’obiettivo, in attesa di organizzare incontri pubblici dedicati, è raccogliere suggerimenti e mantenere un dialogo costante con i cittadini per disegnare insieme il futuro del territorio: “Per noi partecipazione, condivisione e trasparenza – continuano i candidati di “Noi per Monteforte” – non sono parole di circostanza, ma valori concreti. Lavoreremo quotidianamente per aprire Palazzo Loffredo ai cittadini, rendendolo un luogo vivo, accessibile e accogliente. La nostra amministrazione guarda avanti con la forza delle idee giovani e con la saggezza di chi ama davvero Monteforte. Partecipazione non significa una riunione ogni tanto, ma un vero metodo di lavoro: informare in tempo reale, coinvolgere prima delle decisioni e raccontare con semplicità cosa si fa e perché”.

E concludono: “Rispetto a questo scopo realizzeremo Monteforte Informa, un canale ufficiale – app o Telegram – che avvisa i cittadini su viabilità, servizi, eventi, emergenze. Accanto ci sarà una piattaforma per le segnalazioni integrata nel sito

web comunale: buche, rifiuti, illuminazione, verde, con ticket tracciabile fino alla chiusura dell’intervento. Mentre sempre sul sito nascerà Monteforte Trasparente, dove bilanci, bandi, lavori pubblici e stato avanzamento delle opere verranno pubblicati e saranno visibili a tutti”.