A Grottolella domani si torna a scuola

Buone notizie per la comunità di Grottolella dopo le scosse sismiche che hanno interessato l’area negli ultimi giorni. Le ispezioni effettuate questa mattina dal personale tecnico comunale su tutti gli edifici scolastici non hanno rilevato criticità né segni visibili di danneggiamento, tali da destare preoccupazione per la sicurezza di studenti, docenti e personale.

Alla luce degli esiti positivi dei controlli, l’amministrazione comunale ha comunicato che le attività didattiche riprenderanno regolarmente nella giornata di domani, martedì 28 ottobre.