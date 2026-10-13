Noi di Centro punzecchia Pizza, Giuditta: chi governa non deve farsi comandare

AVELLINO- “Lui ha detto: ma guardate che il sindaco e chi governa non e’ uno che comanda. Pero’ chi governa non deve farsi comandare”. Il messaggio che il segretario regionale di Noi di Centro Pasquale Giuditta nei saluti dell’incontro organizzato questo pomeriggio alla Chiesa del Carmine con il leader e sindaco di Benevento Clemente Mastella, ha lanciato al sindaco di Avellino Nello Pizza, riprendendo le parole del primo cittadino di Avellino in occasione dei cento giorni della sua amministrazione comunale. Rimarcando come “questo sia un segnale indirizzato a chi ha la responsabilità di guidare la città. Noi siamo responsabili, coerenti, però siamo anche un partito, una formazione politica che vogliamo dare il nostro contributo. E lo daremo a qualsiasi livello”. Giuditta ha stigmatizzato il fatto che dopo il contributo dato da Noi di Centro alla vittoria del centrosinistra, non ci sono state più occasioni di confronto dopo le elezioni comunali all’interno dei partiti del Campo Largo e che anche:” le azioni che si svolgono sono azioni singole, che non fanno parte di una visione, di un programma, di una prospettiva”.