Ad Avellino un albero per i 75 anni di relazioni tra Italia e Germania

Giovedì 15 ottobre 2026 alle ore 14:30 presso il Parco Manganelli Santo Spirito di Avellino si terrà l’iniziativa nazionale “75 alberi in 75 luoghi” per celebrare i 75 anni dalla ripresa delle relazioni diplomatiche tra Italia e Germania dopo il secondo conflitto mondiale.

Il progetto, promosso dalla Fondazione AlberItalia ETS, in collaborazione con l’Ambasciata della Repubblica Federale di Germania a Roma, compone una vera e propria “geografia della memoria”: un filo verde che attraversa l’Italia da Nord a Sud, collegando 75 siti simbolici, in specie i luoghi segnati dalle tragedie della guerra a quelli simbolo di gemellaggio, cultura e cooperazione.

Con il patrocinio del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, l’evento vedrà la messa a dimora ufficiale di un albero simbolo di rinascita, amicizia e cura del territorio. A testimonianza permanente dell’iniziativa, accanto all’albero verrà posizionata una targa informativa dotata di QR code. Scannerizzando il codice, i cittadini potranno accedere alla scheda dedicata del sito di AlberItalia, geolocalizzata sulla mappa interattiva nazionale del progetto, per conoscere la storia del luogo, le caratteristiche biologiche della specie piantata e il significato del legame tra le due nazioni.