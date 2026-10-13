Fondi regionali per il Natale, i sindaci Lega chiedono sostegno anche per i piccoli comuni campani

«Gesù non nasce soltanto nelle città capoluogo. Nasce anche nei piccoli comuni, nelle frazioni e nei borghi delle aree interne. Anche qui ci sono bambini, famiglie e comunità che meritano attenzione e occasioni per vivere insieme il Natale». È quanto dichiarano i sindaci della Lega, commentando la ripartizione dei finanziamenti regionali per gli eventi natalizi. Il riparto assegna 2,78 milioni di euro a Napoli, 480 mila euro a Caserta, 610 mila euro ad Avellino e 550 mila euro a Benevento. Queste risorse si aggiungono ai 2,75 milioni di euro già programmati per Salerno, con delibera del 18 settembre 2025.

La nuova modalità di distribuzione considera la popolazione residente, le presenze negli esercizi ricettivi e una premialità territoriale per le province caratterizzate da una maggiore incidenza delle aree interne.

«Proprio questo criterio pone una questione politica evidente: se le aree interne contribuiscono a determinare la premialità, anche i loro piccoli comuni devono poter beneficiare concretamente delle risorse. Finanziare il capoluogo non significa automaticamente sostenere i paesi della provincia. Il riconoscimento delle fragilità territoriali deve tradursi in interventi che raggiungano anche le comunità più piccole».

«Le grandi città possono contare su un tessuto commerciale più ampio, maggiori opportunità di sponsorizzazione e più possibilità di organizzare eventi e luminarie con il contributo delle attività economiche. Nei piccoli comuni, invece, i pochi commercianti presenti fanno già molto, spesso con sacrificio, mentre amministrazioni e associazioni operano con risorse limitate. Proprio questi territori meriterebbero un sostegno pubblico più incisivo».

«Chiediamo alla Regione Campania di prevedere risorse specifiche per i piccoli comuni, anche attraverso programmi condivisi tra borghi vicini, con criteri trasparenti e accessibili. Un contributo può significare una piazza illuminata, un appuntamento per i bambini, un’occasione di lavoro per le attività locali e un motivo in più per tornare a vivere i nostri paesi durante le festività».

«Il contrasto allo spopolamento e la valorizzazione delle aree interne richiedono coerenza nelle scelte di finanziamento. Le tradizioni natalizie sono parte dell’identità delle nostre comunità e rappresentano occasioni preziose di incontro, partecipazione e accoglienza».

«La dignità di un territorio non si misura soltanto dal numero degli abitanti o dalle presenze turistiche. Gesù nasce anche nei piccoli comuni: la Regione se ne ricordi quando distribuisce le risorse».

I sindaci della Lega