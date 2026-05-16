Noi di Centro, Iannace e Mercolino: un progetto per la linea ferroviaria Napoli-Avellino

AVELLINO- Rigenerazione, Mobilità e Infrastrutture. Questi i temi dell’incontro che si è svolto presso il Comitato Elettorale della Lista Noi di Centro proposto dai candidati alla carica di consigliere Carmine Mercolino e Gino Iannace. Moderati dal coordinatore regionale Pasquale Giuditta, al tavolo l’ingegnere Giovanni Acerra presidente Ordine degli Ingegneri, il geometra Antonio Santosuosso presidente Collegio dei Geometri e l’agronomo Antonio Capolupo presidente Collegio Agrotecnici. Nella saletta gremita i candidati alla carica di consiglieri della Lista Mastella, sostenitori e simpatizzanti. Rilanciata la proposta di collegamento ferroviario Napoli-Avellino: ipotizzata la nuova infrastruttura di circa 28 km e la trasformazione del tracciato EAV Nola-Baiano di 5 km. Il collegamento, partendo dalla stazione di Avellino esistente sulla linea Benevento-Salerno, si sviluppa verso ovest costeggiando l’autostrada A/16 Napoli-Bari. Attraversato in galleria il monte Partenio, utilizza il corridoio dell’esistenza tracciato della linea Eav Nola-Baiano per innestarsi in corrispondenza del Centro Commerciale Vulcano Buono alla linea RFI Nola Cancello e poi alla Cancello-Napoli verso Afragola e Napoli