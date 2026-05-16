Auto in sosta selvaggia blocca il bus, autista Air aggredito da un altro automobilista

AVELLINO- Autista Air Campania aggredito da un automobilista nel centro di Avellino. A denunciare la vicenda e’ il sindacato OR.S.A Trasporto Pubblico Locale della Campania, che sulla sua pagina social ha anche diffuso un video dell’aggressione subita dall’autista del bus. “Verso 11:35 circa abbiamo avuto l’ennesima aggressione ad un autista di AIRCAMPANIA- si legge nella descrizione del filmato- In prossimità della centralissima Via dei Due Principati, ad Avellino, l’autobus che doveva raggiungere Bellizzi è rimasto bloccato a causa di un’auto in sosta vietata che gli impediva di svoltare”. Il sindacato spiega che uno degli automobilisti, invece che prendersela nei confronti di chi aveva parcheggiato la vettura e bloccava il traffico, ha pensato bene “di aggredire il malcapitato autista che, come lui era vittima della sosta selvaggia”. Per cui il sindacato osserva come: “questo video mette in evidenza, semmai ce ne fosse ancora bisogno, quanto il lavoro autista sia complicato, perché con la responsabilità dell’autobus e dei viaggiatori trasportati bisogna anche prestare la massima attenzione alla maleducazione stradale e poi occorre proteggersi da improvvise aggressioni persino dai “civilissimi” automobilisti oltre che dalla microdelinquenza “stanziale” che viaggia sui bus. Ogni altro commento lo omettiamo ma chiediamo alle aziende ed alle amministrazioni regionale e comunali di investire nella sicurezza sui mezzi di trasporto. Quel che è successo stamattina sarebbe potuto diventare una tragedia in un attimo se quell’automobilista avesse avuto un coltello in tasca, e non sarebbe stata la prima volta”.