Rievocazione Sacre Spine, Ferrante assicura: impegno a sostenere manifestazione storica

ARIANO IRPINO- Continua la campagna di ascolto delle istanze della città da parte del candidato sindaco del centrodestra e delle componenti civiche. Mario Ferrante ha incontrato questo pomeriggio il direttivo dell’associazione Sante Spine nella sede dell’associazione, nella ex chiesa di Sant’Andrea. A fare gli onori di casa, il presidente Giancarlo Sicuranza, che ha illustrato lo spirito che anima l’evento , la storia alla base della Rievocazione Storica del Dono delle Sacre Spine, i riconoscimenti ottenuti in questi anni di attività e i progetti futuri. , il commento di Ferrante. L’impegno di Ferrante, in caso di vittoria nella prossima competizione elettorale, andrà nella direzione del riconoscimento della Rievocazione storica come patrimonio immateriale della città di Ariano, e di offrire con la futura amministrazione, sostegno, supporto e promozione della manifestazione storica.