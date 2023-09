Nocciolo e Strade dei Forni, Iodice ed Esposito: un successo la serata a Pago

PAGO VALLO LAURO – Doveva essere una serata di bella musica e di risate assicurate e così e’ stato. Gabriele Esposito e Peppe Iodice non hanno tradito le aspettative e hanno regalato alle decine di persone che hanno raggiunto Viale Piave a Pago Vallo Lauro una bella serata di fine estate. In prima fila c’era anche il sindaco del paese del Vallo, Antonio Mercogliano e il direttore artistico della rassegna “Il Nocciolo e le strade dei forni” Michele Ippolito, che ha fatto anche da presentatore ai due ospiti della serata. Pago comune capofila chiude così gli eventi di una rassegna che ormai giunta alla Diciassettesima Edizione, e’ stata finanziata dalla Regione Campania nell’ambito della programmazione dei Poc. La serata ha chiuso quelli che a partire da Ferragosto hanno visto giungere nel comune del Vallo di Lauro, tra gli altri, Rosalia Porcaro e Decibel Bellini. La grande sorpresa è stata il giovane Gabriele Esposito che proprio nel paese irpino ha portato una tappa del suo “O Tour”. Non solo le canzoni che hanno fatto conoscere la sua voce su tutti le piattaforme web e nelle piazze della Campania, ma anche il nuovo singolo, che è stato lanciato da pochi giorni. Grande entusiasmo e non solo dai suoi giovanissimi fans per lo spettacolo offerto dall’artista emergente. Confermata la travolgente ironia di Peppe Iodice, che ha portato sul palco il suo Peppissimo, una versione estiva del programma Peppe Night. E le risate fino alla fine non sono mancate. A partire dal simpatico siparietto sulle “nucelle” che mancavano dal suo camerino e sulla piazza con il sindaco. Arrivate in pochi minuti però con somma gioia dell’artista, che sul palco ha potuto confidare in Francesco Mastandrea, nella solita veste di moderatore del vulcanico Peppe Iodice. Anche dal palco di Pago però l’artista ha saputo regalare risate anche quando si sono affrontati temi particolari, uno di questi e’ il Covid ma anche la guerra. Dopo lo show di Pago, la rassegna prevede un altro evento importante, quello di oggi a Marzano di Nola.