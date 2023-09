Anche se guardando il meteo non sembra, la stagione autunnale si sta avvicinando e, con essa, anche il ritorno all’ora solare.

Nella notte tra sabato 28 e domenica 29 ottobre 2023, infatti, dovremo spostare le lancette dell’orologio un’ora indietro. In quel fine settimana saluteremo l’ora legale e dormiremo un’ora in più. In questo modo guadagneremo 60 minuti di luce in più al mattino, ma le giornate si “accorceranno” di un’ora alla sera, e arriverà molto prima il buio.