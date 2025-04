No Other Land, al Cinema Partenio il docufilm Premio Oscar 2025

Mercoledì 16 Aprile, sesto appuntamento della Rassegna Visioni del CentroDonna in collaborazione con Quaderni di CinemaSud. Al Cinema Partenio di Avellino, ore 17:30 e 19:30, sarà proiettato “No Other Land”.

No Other Land, un docufilm potente, vincitore dell’Oscar 2025, che testimonia le azioni di distruzione attuate dall’esercito israeliano nei confronti della piccola comunità di Masafer Yatta nel territorio palestinese della Cisgiordania. E insieme la Resistenza di una comunità, la lotta non violenta delle famiglie che abitano queste terre e qui hanno costruito le loro case, le loro vite.

Venti anni di riprese da parte di Basel Adra, giovane avvocato e attivista palestinese e, ad accompagnarlo negli ultimi anni, il giovane giornalista israeliano Yuval Abraham. Questo il punto di forza, vitale del film: l’amicizia tra i due giovani, due sguardi consapevoli attenti l’uno all’altro e per questo aperti al futuro. Per dare un’altra possibilità alla Pace, una pace giusta che riconosca diritti nazionali per i due popoli, israeliani e palestinesi.