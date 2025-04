Anche in Irpinia il Comitato per Giampiero Zinzi Presidente della Campania

Il prof. Sergio Barile e Sabino Morano promuovono il primo comitato irpino per Giampiero Zinzi Presidente della Campania.

“Un comitato che nasce dall’esperienza metapolitica che il sodalizio ha sviluppato in questi anni e dall’ampio coinvolgimento di gruppi della società civile che ritengono quello dell’on. Zinzi il profilo più adatto per rappresentare quell’alternativa che questa regione da troppi anni sta aspettando. Già nelle prossime ore sarà dato vita ad un comitato organizzativo che vedrà coinvolte alcune delle migliori energie del mondo dell’imprenditoria e delle professioni d’Irpinia”. Così Sabino Morano.