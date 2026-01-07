Nevica in modo deciso sul Laceno

Le vette del Partenio hanno iniziato da stamane a tingersi di bianco. I fiocchi di neve hanno raggiunto la quota dell’Osservatorio di Montevergine, mentre nevicate più decise sono in atto sull’Altopiano del Laceno, segnando l’ingresso di una fase pienamente invernale sull’Irpinia.

Per oggi, sono attese condizioni di cielo molto nuvoloso o coperto per gran parte della giornata. In mattinata si prevedono precipitazioni sparse, con neve nelle aree appenniniche fino a quote di 1000–1200 metri. Nel corso del pomeriggio i fenomeni tenderanno a divenire più intermittenti, ma in serata è prevista una nuova intensificazione, con nevicate possibili fino alle aree collinari, intorno ai 400 metri. Le temperature sono in sensibile calo, mentre i venti saranno deboli, inizialmente occidentali e successivamente settentrionali.

Per domani, durante le ore notturne, il passaggio di nuvolosità potrà dar luogo a residui fenomeni precipitativi, prevalentemente sotto forma di nevischio. Seguiranno ampie schiarite fino al tardo pomeriggio, con un nuovo aumento della copertura nuvolosa in serata, a partire dai settori appenninici. Al mattino saranno possibili estese gelate. Le temperature minime sono previste in ulteriore calo, mentre le massime resteranno stazionarie o in lieve diminuzione. I venti, deboli occidentali, tenderanno a rinforzare in serata.