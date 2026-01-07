FOTO/ Maltempo: circa 40 interventi dei Vigili del Fuoco tra città e provincia

Avellino, maltempo: circa 40 interventi dei Vigili del Fuoco tra il 6 e il 7 gennaio. Il Comando dei Vigili del Fuoco di Avellino da ieri, 6 gennaio, ha inviato varie squadre per numerosi interventi a causa delle avverse condizioni meteorologiche che hanno interessato il territorio provinciale.

Nel periodo compreso tra il 6 e finora 7 gennaio, sono stati effettuati circa 40 interventi, principalmente per la messa in sicurezza di alberi e lamiere pericolanti, dissesti strutturali e statici, danni d’acqua, intonaci e vetri pericolanti, cedimenti stradali, verifiche di sicurezza, incidenti stradali, soccorso a persona, fughe di gas e incendi di canne fumarie.

Gli interventi hanno interessato diversi comuni della provincia, tra cui Avellino, Ariano Irpino, Grottaminarda, Mercogliano, Bisaccia, Summonte, Tufo, Manocalzati, Chianche e Roccabascerana.