Crans-Montana, un minuto di silenzio nelle scuole: l’Irpinia si unisce al dolore

Dolore e silenzio nelle scuole italiane per la strage di Crans-Montana. Nel giorno dei funerali delle giovani vittime italiane dell’incendio, studenti e insegnanti hanno osservato un minuto di silenzio anche ad Avellino e in tutta la provincia, unendosi simbolicamente al lutto nazionale.

L’iniziativa, promossa dal Ministero dell’Istruzione, è stata osservata oggi, alla ripresa delle lezioni, in tutti gli istituti scolastici del Paese. Un momento di raccoglimento condiviso che ha coinvolto anche le scuole irpine, testimoniando la vicinanza della comunità scolastica alle famiglie colpite dalla tragedia.

«Un minuto di raccoglimento rappresenta un momento di condivisione del dolore delle famiglie colpite ed è un’occasione di riflessione per tutta la comunità scolastica sui valori della vita e della responsabilità civile», si legge nella circolare ministeriale.

Il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara ha sottolineato come «in questo momento di profondo dolore il pensiero della comunità scolastica sia rivolto ai giovani che hanno perso la vita in circostanze che avrebbero dovuto essere di spensieratezza e condivisione», ribadendo la volontà di «ricordare le giovani vittime ed esprimere vicinanza alle loro famiglie, alle quali va il più sentito cordoglio».