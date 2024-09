“Nessun avviso di sfratto a De Luca, serve foglio di via”. Da Avellino parte la campagna per le Regionali 2025

“Nessun avviso di sfratto a De Luca, serve il foglio di via”. Così nel corso del suo intervento alla giornata di chiusura della Conferenza Programmatica Regionale campana di Fratelli d’Italia in corso ad Avellino, il senatore napoletano del partito di Giorgia Meloni, Sergio Rastrelli. “Il forte segnale di cambiamento, grazie al quale Fratelli d’Italia continua a crescere nel Paese – ha ricordato Rastrelli –, è la più plastica testimonianza che la strada intrapresa dal governo Meloni è quella giusta: stop all’assistenzialismo, sì agli investimenti produttivi, agli incentivi al lavoro vero e al rilancio concreto del Sud”.

“Da Avellino lanciamo un segnale chiaro e forte di questo cambiamento perché siamo stanchi e stufi dell’incapacità di governo regionale di De Luca, siamo stufi della sua mediocrità personale, siamo stufi della sua indecenza istituzionale”, ha aggiunto Rastrelli rinviando “al fallimento delle politiche regionali sulla sanità, sui rifiuti, sui trasporti e sul lavoro”. “Mai così determinati – ha concluso il senatore napoletano di Fratelli d’Italia – siamo orgogliosamente in marcia sotto le insegne della fiamma per mettere in rete le nostre competenze, le nostre migliori energie, in un progetto di lungo respiro e a fermare e cancellare l’oscena rete di ci clientele, di interessi opachi quando non anche di compravendita di consensi”.

Ieri gli interventi – tra gli altri – dei Ministri di Salute Orazio Schillaci e Interno Matteo Piantedosi, al tavolo insieme a tutto lo stato maggiore di FdI campano, dal commissario regionale Antonio Iannone al il vice ministro agli affari esteri Edmondo Cirielli, alla presidente provinciale Ines Fruncillo.

Se il Capo del Viminale – seppur ringraziando – si tira fuori dalla corsa alla carica di candidato Governatore, il Ministro Schillaci non lesina attacchi a De Luca: “Il problema non è la quantità di denaro, come chiedono le opposizioni, ma la sua corretta gestione”. Assente – ovviamente – l’ex Ministro Gennaro Sangiuliano travolto dal Boccia-gate. Ma gli attestati di stima e vicinanza all’uomo e al professionista si sprecano negli interventi presso la sala principale dell’Hotel de la Ville.