Lite al termine del matrimonio: 50enne aggredito, la Polizia denuncia un 43enne

LAURO- Una lite per futili motivi conclusa con un colpo di arma da taglio, che per fortuna non ha avuto più gravi conseguenze. Quello che è avvenuto nella tarda serata di giovedi’ a Lauro, all’esterno del Castello dove si stava celebrando un matrimonio. Per cause che sono ancora in corso di accertamento da parte degli agenti del locale Commissariato di Ps, un cinquantenne ospite dell’evento avrebbe avuto un diverbio con un quarantenne residente nella zona. A quanto pare il quarantenne avrebbe danneggiato alcune vetture parcheggiate all’esterno, tra cui quella del cinquantenne. La situazione è degenerata, tanto che il quarantenne avrebbe colpito con un fendente l’uomo, causandogli anche un trauma cranico. Il cinquantenne è stato trasportato presso il Pronto Soccorso del Moscati di Avellino, dove nella giornata di ieri e’ stato dimesso.. Nella mattinata di ieri gli agenti del Commissariato di Lauro hanno anche identificato e rintracciato l’aggressore, che avrebbe ammesso le sue responsabilità e indicato anche il luogo dove avrebbe lanciato il coltello. Al momento sembra non sia stato trovato. Nei suoi confronti è scattata la denuncia per lesioni personali e detenzione di arma bianca.