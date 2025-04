Avellino Basket, Robustelli: “Pronti per la meritata post-season”

“Quella contro Torino è stata una bella vittoria, – dichiara l’assistant coach dell’Avellino Basket, Rodolfo Robustelli – una bella prestazione che ci dà fiducia per questo rush finale, queste ultime due partite di stagione regolare. Affronteremo Cantù sabato in una partita che sicuramente non sarà facile, contro una squadra che verrà qui per migliorare la sua posizione in classifica. Dal canto nostro, ci faremo trovare pronti perché anche noi abbiamo bisogno di punti per raggiungere il secondo turno play-in”.

“Ci sono ancora quattro punti in palio – conclude Robustelli – e dovremo fare il massimo per provare a ottenerli tutti. Chiaramente si tirerà una riga alla fine, vedremo dove saremo arrivati e ci faremo trovare pronti per questa meritata post-season”.