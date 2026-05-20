Nello Pizza incontra i cittadini di Piazzetta Cocchia

Prosegue il percorso di ascolto e confronto diretto con i cittadini promosso dal candidato a Sindaco Nello Pizza, impegnato in una serie di incontri pubblici nei quartieri della città per condividere idee, programmi e proposte amministrative rivolte al futuro del territorio.

Domani, mercoledì 21 maggio, alle ore 16:30, Nello Pizza sarà presente nella piazzetta di via Cocchia, a Piazzetta Cocchia, per incontrare i residenti del quartiere e dialogare con famiglie, giovani, anziani, associazioni e operatori del territorio sulle principali problematiche e sulle prospettive di rilancio dell’area.

L’iniziativa rappresenta un importante momento di partecipazione democratica e di vicinanza concreta ai cittadini, con l’obiettivo di costruire un programma amministrativo fondato sull’ascolto delle esigenze reali della comunità, sulla valorizzazione dei quartieri e sul miglioramento della qualità della vita urbana.

Ad affiancare il candidato a Sindaco durante l’incontro saranno figure istituzionali e rappresentanti del territorio che porteranno il proprio contributo politico e amministrativo:

– l’Onorevole Maurizio Petracca;

– il Presidente della Comunità Montana Partenio Valle di Lauro;

– la candidata al Consiglio Comunale Rita Iannaccone.

Nel corso dell’incontro saranno affrontati diversi temi di interesse pubblico, tra cui il decoro

urbano, la sicurezza, la manutenzione delle strade, i servizi per le famiglie, il sostegno alle attività commerciali, le politiche sociali, gli spazi dedicati ai giovani e il rilancio delle periferie cittadine.

Nello Pizza illustrerà inoltre le linee guida del proprio progetto amministrativo, ponendo particolare attenzione alla necessità di rafforzare il dialogo tra istituzioni e cittadini, promuovere una gestione trasparente della cosa pubblica e favorire interventi concreti per migliorare vivibilità, inclusione e sviluppo del territorio.

“L’ascolto dei quartieri è fondamentale – sottolinea Nello Pizza – perché è dalle persone, dalle loro esperienze quotidiane e dalle esigenze delle famiglie che deve partire ogni progetto amministrativo serio e credibile. Piazzetta Cocchia rappresenta una comunità viva, che merita attenzione, presenza e risposte concrete”.

L’evento è aperto a tutta la cittadinanza e vuole essere un’occasione di confronto libero e

partecipato, nel segno della condivisione, della presenza sul territorio e della costruzione di una visione comune per il futuro della città.