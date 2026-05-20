Furto di vasi al Cimitero: arresti domiciliari per un trentacinquenne bloccato dai Carabinieri

SAN MARTINO VALLE CAUDINA- Arresti domiciliari a San Leucio del Sannio per il trentacinquenne arrestato dai Carabinieri per il furto di vasi al cimitero di San Martino Valle Caudina. Lo ha deciso il giudice monocratico del Tribunale di Avellino al termine dell’udienza di convalida dell’arresto eseguito dai Carabinieri della Stazione di San Martino Valle Caudina in quanto ritenuto responsabile di furto aggravato. La difesa del trentacinquenne, l’avvocato Fabio Russo, ha chiesto i termini a difesa e l’abbreviato, che sarà discusso il prossimo 11 giugno. L’uomo, già noto alle Forze dell’Ordine per reati contro la persona e il patrimonio, nella mattinata di ieri avrebbe asportato 17 vasi in rame da alcune tombe all’interno del cimitero comunale di San Martino Valle Caudina.Secondo quanto ricostruito dai militari dell’Arma, dopo aver perpetrato il furto, nel tentativo di allontanarsi, il 35enne avrebbe urtato un veicolo in sosta. Il proprietario dell’auto danneggiata ha immediatamente allertato i Vigili Urbani e i Carabinieri, consentendo il tempestivo intervento delle pattuglie.

I Carabinieri, supportati da personale della Polizia Municipale, hanno quindi intercettato e fermato il presunto autore del furto che, a seguito di perquisizione veicolare, è stato trovato in possesso dei 17 vasi in rame, successivamente restituiti ai custodi cimiteriali per ilriposizionamento sulle rispettive tombe.