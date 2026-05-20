Gubitosa: ‘La Lega ad Avellino candida ed elegge il figlio del boss di un clan, oggi a processo: ora lezioni di legalità?’

ROMA – “Apprendo con favore che finalmente la Lega in commissione Antimafia voglia fare chiarezza sui contatti tra la criminalità e la politica ad Avellino. Immaginiamo vogliano partire da casa loro, dalla Lega stessa. Mi auguro che questo percorso inizi da atti e vicende che, negli anni, sono stati colpevolmente trascurati, come i rapporti quantomeno opachi e politicamente discutibili che hanno riguardato esponenti del Lega di Salvini ad Avellino. Mi riferisco al fatto che proprio la Lega negli anni scorsi abbia eletto prima consigliere comunale e successivamente anche consigliere provinciale Damiano Genovese, figlio di un boss e coinvolto in un’inchiesta della DDA di Napoli sul monopolio delle aste da parte di un clan camorristico. Genovese è tuttora imputato per quella inquietante vicenda. Ricordiamo ancora la penosa difesa da parte del senatore Cantalamessa, che al tempo era coordinatore della Lega in Campania. Il partito di Salvini, sapendo benissimo quanto fosse pericoloso Damiano Genovese, lo ha candidato ed eletto in Consiglio comunale, scegliendo di considerarlo un proprio riferimento politico sul territorio. Non è inoltre un mistero, secondo quanto emerso da indagini e ricostruzioni giornalistiche, che diversi esponenti di vertice delle Lega ad Avellino abbiano avuto contatti con parenti di esponenti della criminalità organizzata. In questo caso non è necessario scavare sui social per trovare foto di anni fa scattate in luoghi pubblici con persone non indagate e incensurate, che pure meritano attenzione: si tratta di circostanze finite negli atti di indagine e richiamate in provvedimenti della Procura di Napoli. Prima di puntare il dito, sarebbe opportuno fare i conti con ciò che è accaduto dentro casa propria. Per questo accolgo con favore l’interessamento della Lega in commissione Antimafia, della quale faccio parte, e non farò mancare il mio contributo affinché venga fatta piena chiarezza su eventuali inquinamenti della politica ad Avellino. Resta, a mio avviso, comunque tardivo l’intervento di oggi della Lega: arriva dopo anni di silenzio, nei quali personalmente ho sollevato più volte la questione nelle sedi opportune”. Lo afferma il deputato Michele Gubitosa, vice presidente del M5S e componente della commissione Antimafia.