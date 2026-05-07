Nello Pizza inaugura il Comitato: vogliamo ribaltare la città, con noi cambierà tutto

AVELLINO- “Vogliamo ribaltare la città”. E’ cosi che Nello Pizza, il candidato sindaco del Campo Progressista, ha spiegato quella scritta luminosa con Avellino ribaltata che campeggia nel Comitato Elettorale di Via Tagliamento che ha inaugurato questo pomeriggio, alla presenza di candidati e sostenitori della coalizione. “Un modo simbolico- ha spiegato il candidato del Campo Progressista- per dire che cambia il modo di concepire la città e l’attività amministrativa”. L’obiettivo di Pizza e della coalizione resta quelllo di rendere “Avellino vivibile, partendo dai quartieri, che oggi sentono ancora di più i problemi che vive la città nella sua complessità”. Per cui, ribadisce Nello Pizza: “Dobbiamo agire sul decoro urbano, ci sono zone e quartieri lasciati a se’ stessi. Bisogna ripartire da capo e sopratutto creare un collegamento diretto tra quartieri e centro città”. Sulle parole di Zinzi, coordinatore della Lega, che ha detto questo pomeriggio che il centrodestra quantomeno al ballottaggio deve essere unito, rispetto all’eventuale timore di un “tutti contro Pizza” il candidato del Campo Progressista non ha avuto dubbi: “Non temiamo nessuno, abbiamo rispetto per tutti ma abbiamo in particolare un progetto per questa città. Andiamo avanti, cercheremo di trasmetterlo alla gente per avere il loro consenso, quindi non temiamo e non abbiamo paura di nessuno. La prima cosa che farà da sindaco? “L’ ho detto, dobbiamo mettere mano alla città e dobbiamo iniziare dalle cose basilari. La circolazione e’ fondamentale. Garantire un trasporto efficiente. Questo sono le prime cose, da qui dobbiamo ripartire”.