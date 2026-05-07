Russo (Pd) e la candidatura a sostegno di Nello Pizza: “Riportare Avellino all’orgoglio della sua storia”

Giuseppe Russo, candidato al Consiglio comunale di Avellino con il Partito Democratico, ha illustrato, in una lettera aperta alla città, le motivazioni alla base della sua scelta di scendere in campo e i punti principali del suo programma. Al centro, la volontà di “ridare dignità e serietà al popolo avellinese”, dopo anni che avrebbero portato la città “a subire umiliazioni fino al commissariamento, una sconfitta per l’intera comunità”.

Russo si definisce “un volto nuovo, da sempre al servizio delle persone”, e individua nella qualità dei servizi pubblici il fulcro della sua proposta amministrativa. In particolare, punta l’attenzione su trasporti e gestione dei rifiuti, ritenuti ambiti prioritari per migliorare vivibilità e attrattività del capoluogo.

Il candidato critica le scelte compiute negli anni passati in materia di mobilità urbana, con riferimento alla metropolitana leggera, giudicata “infruttuosa e inutile”. A suo avviso, la scarsa comunicazione e la sovrapposizione delle corse con le linee su gomma avrebbero generato confusione tra gli utenti, oltre a una riduzione dei parcheggi dovuta alle corsie preferenziali.

Russo esprime inoltre contrarietà al passaggio della gestione dei rifiuti a un’azienda privata, ricordando come le precedenti amministrazioni avessero annunciato una riduzione della Tari “mai avvenuta”. Da qui la convinzione che “i servizi essenziali debbano essere gestiti dal pubblico”.

Il candidato sostiene la necessità di “rimediare alle storture” e di affrontare politicamente “nodi fondamentali che stanno creando disagi e malumori”. Russo conclude manifestando fiducia nel sostegno degli elettori e nel candidato sindaco Nello Pizza, definito “una persona perbene” in grado, a suo giudizio, di riportare Avellino “a essere una città orgogliosa della propria storia”.