Movimento Free Cervinara, a Parco San Vito il primo incontro territoriale

Di seguito, il comunicato del Movimento Free Cervinara, relativo al primo incontro territoriale tenutosi ieri in Piazza San Vito:

Ieri pomeriggio il Movimento Free ha deciso di avere il primo incontro territoriale a Parco San Vito. L’intento principale era quello di vivere e toccare con mano le criticità ma soprattutto incontrare le persone del posto. Una scelta che cambia il metodo delle solite campagne elettorali cervinaresi: mettere sullo stesso piano candidati e cittadini per un confronto diretto e senza palchi.

Appena arrivati, dopo una prima diffidenza iniziale, causata da promesse fatte e mai mantenute da altri, le Persone hanno permesso ai nostri candidati di entrare nelle proprie case, dando loro il privilegio di lasciarsi ascoltare, raccontando le criticità e le incertezze che da anni segnano le loro vite. L’incontro diretto e il dialogo hanno permesso di individuare i bisogni di chi vive questa realtà giorno dopo giorno. Dal confronto di ieri è emersa una necessità non più rinviabile, quella di essere visti, di essere visti sempre. Bisogno di chi, per anni, si è sentito ai margini di una società che se ne ricordava solo in campagna elettorale.

Lo abbiamo scritto nel nostro programma come priorità: prima le periferie!

Il Movimento Free ieri ha ottenuto un’inequivocabile vittoria, un cambio di rotta importante.

Parte di quelle persone che all’inizio guardava con un po’ di diffidenza, dalle finestre delle proprie case, ha poi deciso di scendere in piazza, di unirsi a noi, di condividere proposte, speranze, attraverso un approccio chiaro, semplice e senza filtri. Nella nostra agenda ci saranno più incontri territoriali che comizi perchè per noi resta prioritario l’ascolto e non le promesse al vento.

Domani sera, 8 maggio, alle ore 18:30 è previsto il primo dei tre comizi pubblici in Piazza: vi diamo appuntamento nella splendida Piazza Regina Elena per condividere il loro modo di fare politica partendo dal basso. Il cambiamento, ora, è possibile!