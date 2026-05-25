Nella sede PD di Via Tagliamento si attende l’arrivo di Nello Pizza

AVELLINO- Dalle quindici un via vai di dati e candidati per sperare in quello che nessuno ancora osa dire per scaramanzia: la vittoria al primo turno. Nella sede del Partito Democratico arrivano i numeri reali delle sezioni ed un trend costante che consegna un distacco netto e un traguardo non più così lontano. A più di metà scrutinio infatti il candidato del Campo Progressista Nello Pizza si attesta intorno al 52%. Ma lo scrutinio è lento e ci sono ancora metà delle schede da scrutinare. La scaramanzia diventa sempre più ottimismo. Si attende ora l’arrivo di Nello Pizza a Via Tagliamento, molto probabilmente si dovrà attendere che il dato diventi definitivo e soprattutto il traguardo sia superato.