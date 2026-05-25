Amministrative ad Ariano Irpino, Mario Ferrante in netto vantaggio

Prosegue lo scrutinio delle Amministrative anche nel comune del Tricolle e i dati aggiornati delle ore 20:00 altro non fanno che confermare il trend – costante da quando sono iniziate le operazioni di spoglio – con Mario Ferrante a capo della competizione, seguito da Roberto Cardinale e da Carmine Grasso.

La distanza tra i candidati si mantiene stabile sezione dopo sezione, delineando un vantaggio significativo per Ferrante, pur in attesa della conclusione ufficiale dello spoglio e, dunque, della conseguente proclamazione del nuovo sindaco.