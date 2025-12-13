Nel giorno di Santa Lucia, l’Irpinia si accende con i falò della tradizione

Nel giorno di Santa Lucia, l’Irpinia si illumina con l’accensione dei falò, un rito che si ripete ogni anno e che coinvolge numerosi paesi del territorio. Sono tante le comunità che, il 13 dicembre, scelgono di portare avanti questa tradizione, trasformando piazze e spazi pubblici in luoghi di incontro e partecipazione.

I falò rappresentano un simbolo di luce e rinnovamento, legato all’attesa del Natale e al superamento del periodo più buio dell’anno. Attorno al fuoco si ritrovano cittadini tra momenti di convivialità, musica popolare e degustazioni di prodotti tipici. Una tradizione che unisce fede e cultura popolare, mantenendo vivo il legame con le radici del territorio.

La continuità di queste iniziative dimostra come i riti legati a Santa Lucia restino un elemento identitario forte per l’Irpinia, capace di rafforzare il senso di comunità e di trasmettere valori e memoria alle nuove generazioni.