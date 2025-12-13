Proseguono gli incontri dei Carabinieri per la cultura della legalità e alla prevenzione dei fenomeni criminosi

Negli ultimi giorni, i Carabinieri della Compagnia di Montella hanno proseguito gli incontri di prossimità sul territorio dell’Alta Irpinia. Le iniziative rientrano nel programma dell’Arma dei Carabinieri volto alla diffusione della cultura della legalità e alla prevenzione dei fenomeni criminosi, e proseguiranno anche nelle prossime settimane.

Presso l’Istituto di Istruzione Superiore “R. D’Acquino” di Montella, gli incontri hanno coinvolto circa 200 alunni delle classi quarte e quinte. Il Comandante della Compagnia di Montella, Capitano Maria Rosaria Paduano, unitamente al Comandante della locale Stazione, ha affrontato temi quali bullismo, cyberbullismo, tossicodipendenze e codice della strada, illustrando inoltre le attività dell’Arma e le opportunità di arruolamento. Analoga iniziativa si è svolta a Caposele, dove il Capitano, unitamente al Comandante della locale Stazione, ha incontrato gli studenti del Liceo “Sandro Pertini”. Nel corso dell’incontro è stato illustrato il bando del concorso Ufficiali dell’Arma dei Carabinieri, recentemente pubblicato. I ragazzi hanno animato un dibattito su diversi aspetti della legalità, ponendo domande sul ruolo e sulle responsabilità delle Forze dell’Ordine nella società moderna e manifestando interesse per il contributo che essi stessi possono offrire alla diffusione della cultura della legalità. Con un linguaggio chiaro e diretto, gli studenti sono stati sensibilizzati sull’importanza del rispetto delle regole e sull’uso consapevole della rete.

A Paternopoli, presso l’Istituto Comprensivo Statale “F. De Iorio”, l’incontro, tenuto dal Comandante della locale Stazione, ha coinvolto tre classi della scuola secondaria di primo grado, con la partecipazione di una trentina di alunni e dei loro docenti. Anche in questa occasione sono stati approfonditi temi legati all’ambiente, al bullismo e al cyberbullismo. Ai giovani è stato inoltre rivolto un invito a sensibilizzare i propri nonni sul fenomeno delle truffe ai danni degli anziani, tema spesso affrontato anche negli incontri che l’Arma svolge nelle parrocchie del territorio irpino.

Proprio in questo ambito si inserisce l’iniziativa tenutasi presso la chiesa SS. Maria degli Angeli di Chiusano di San Domenico, dove il Comandante della locale Stazione ha incontrato circa 150 cittadini, tra cui numerosi giovani, per illustrare le principali modalità con cui vengono perpetrate le truffe ai danni degli anziani. Sono stati forniti consigli pratici per evitare di cadere vittime di raggiri, come non fornire dati sensibili via telefono o internet, diffidare di approcci sospetti e non aderire a richieste di pagamento relative a finte sanzioni amministrative. Ai ragazzi presenti è stato rivolto l’invito a trasferire queste indicazioni ai propri cari.

Le iniziative testimoniano l’impegno costante del Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino sul territorio irpino, con particolare attenzione alle categorie più vulnerabili della popolazione.