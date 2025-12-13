Controlli in Irpinia: Fogli di Via per furti, rapine e truffe

Nell’ambito delle strategie di prevenzione dei fenomeni di criminalità comune e predatori, nonché di contrasto alla violenza contro le donne, nei decorsi mesi di ottobre e novembre, a seguito di accertamenti condotti dalla Polizia di Stato e dell’Arma dei Carabinieri, il Questore della provincia di Avellino ha adottato nr. 16 provvedimenti di avviso orale e nr. 28 provvedimenti di allontanamento con Foglio di Via Obbligatorio nei confronti di soggetti con a carico pregiudizi penali e di polizia e, in particolare, per furti, spaccio di sostanze stupefacenti e truffe agli anziani. Ha altresì adottato nr. 15 provvedimenti di ammonimento per violenza domestica, ai sensi dell’art. 3 del d.l. 93/2013 (di iniziativa).

In particolare, in data 8 ottobre 2025 è stato emesso un Foglio di Via Obbligatorio dal Comune di San Mango sul Calore (AV), della durata di tre anni, nei confronti di una persona residente nella provincia di Napoli, per furto in un’abitazione del predetto Comune.

In data 23 ottobre 2025 è stato emesso un Foglio di Via Obbligatorio dal Comune di Avellino, della durata di tre anni, nei confronti di una persona residente nella provincia di Avellino, tratta in arresto per rapina in una tabaccheria del capoluogo irpino.

In data 24 ottobre 2025 è stato emesso un Foglio di Via Obbligatorio dal Comune di Luogosano (AV), della durata di tre anni, nei confronti di una persona residente a Battipaglia (SA), per possesso di arnesi atti allo scasso.

In data 25 ottobre 2025 è stato emesso un Foglio di Via Obbligatorio dal Comune di Nusco (AV), della durata di tre anni, nei confronti di una persona residente nella provincia di Napoli, per truffa in danno di una persona anziana.

In data 1 novembre 2025 è stato emesso un Avviso Orale nei confronti di una persona pluripregiudicata residente in Avellino, tratta in arresto per spaccio di sostanze stupefacenti.