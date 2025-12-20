Nei Mercatini di Natale a ritmo di tarantella montemaranese dei Virtuosi di Paternopoli

AVELLINO- Un Natale a ritmo di tarantella? Si può fare se siamo in Irpinia. Dove la tradizione della tarantella montemaranese contagia anche i Mercatini di Natale. Cosi questa mattina ci hanno pensato I “Virtuosi della Tarantella” di Paternopoli a regalare ritmo ai visitatori degli allestimenti in Piazza Libertà. A guidare questa performance di una tradizione secolare c’erano due “custodi” di questa ricchezza irpina. Antonio Vozzella, 70 anni, che la tarantella la balla da quando ne aveva cinque, apprendendo dai suoi nonni i passi del secolare ballo del Carnevale irpino e Angelina Biancardo, 65 anni, che balla da quando ne aveva tredici. Per loro applausi e tanti sorrisi strappati in particolare ai più piccoli . Aerre

