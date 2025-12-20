Referendum, Avellino è una delle 129 piazze per il Sì: penalisti in campo

AVELLINO- Un gazebo che per tutta la giornata la Camera Penale Irpina ha deciso di allestire in Piazzetta Agnes per sostenere il Si al Referendum sulla Riforma Nordio. L’iniziativa del Comitato per il Sì e dell’Unione Camere Penali ha visto impegnati a sostenere e spiegare alla comunità le ragioni dell’adesione e dell’appoggio alla riforma da parte dei referenti del Comitato per il Sì della Camera Penale Irpina (vedi video) i penalisti Francesco Perone e Simone Imparato.

1 of 3