Largo Fraternali, Perrotta: consegniamo alla memoria l’impegno dell’ingegnere

AVELLINO- “Consegnare alla memoria collettiva ciò che Domenico Fraternali è stato: il suo impegno, la sua capacità di coniugare il sapere scientifico con l’intuizione creativa”. Sono le parole che il commissario prefettizio Giuliana Perrotta ha usato per rappresentare il senso della intitolazione all’ingegnere che ha lasciato una impronta e una idea della città dello slargo dove si trova la casa abitata da Victor Hugo, di cui l” ingegnere Fraternali aveva curato l’ ultimo restyling e che proprio nei prossimi mesi sarà oggetto di un nuovo intervento di recupero, già avviato. “Largo Ing. Domenico Fraternali- Urbanista” così recita la targa che sarà conservata a memoria dell’impegno per il centro storico di Avellino del compianto professionista e che ha scoperto Valentina, nipote dell’ingegnere. Lo ha voluto rimarcare con forza nel suo intervento il commissario Perrotta: “più che una semplice preoccupazione, si tratta di un impegno preciso, di una volontà concreta di valorizzare il centro . Ed è significativo che la scelta compiuta affondi le sue radici nelle precedenti amministrazioni, dal momento che la decisione risale al 2022. È trascorso un po’ di tempo prima di giungere alla realizzazione di questo progetto. Nel frattempo, si sta procedendo alla ristrutturazione di questa splendida casa di Vittorio Hugo — mi sembra il nome più adatto per intitolare questo largo — che diventerà un modo per affidare alla memoria collettiva ciò che Domenico Fraternali è stato: il suo impegno, la sua capacità di coniugare il sapere scientifico con l’intuizione creativa”. A ricordare la figura di Domenico Fraternali anche il presidente dell’ Ordine degli Ingegneri di Avellino Giovanni Acerra e i suoi familiari. Il prefetto di Avellino Rossana Riflesso ha voluto ricordare la figura dell’ingegnere e l’immediato riscontro alla richiesta di intitolazione, che spetta a Palazzo di Governo. Emozionati i familiari. “Un’emozione molto forte – ha commentato Fernando Fraternali, figlio dell’ingegnere- perché questo luogo è legato alla mia famiglia è legato papà anche a mia madre, perché questo Palazzo, in particolare ricorda anche un periodo trascorso qui ad Avellino da Victor Hugo da bambino e su questa presenza mia madre ha scritto un libro. Mio padre ha curato il primo intervento di restauro, completato il 1993 e quindi è un luogo che per noi è molto importante”. Fraternali si è anche augurato che: ” i lavori del nuovo restauro per riportare il palazzo allo splendore che aveva raggiunto dopo il primo intervento di restauro”.

