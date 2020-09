Negativi i tamponi eseguiti sui sacerdoti di Cervinara

Sono risultati negativi i tamponi eseguiti su tre sacerdoti di Cervinara che erano in isolamento, in via precauzionale, proprio in attesa di conoscere l’esito dei test per la diagnosi del Covid-19. In Valle Caudina, negli ultimi giorni, sono risultate positive due persone conviventi di Rotondi.

Nel capoluogo irpino, in via precauzionale, è stato chiuso un bar dopo che è risultato positivo il gestore e in attesa di conoscere l’esito dei tamponi eseguiti sui dipendenti. Continua a preoccupare il focolaio nel baianese, in particolar modo il comune di Sperone dove il sindaco ha ottenuto una indagine epidemiologica su tutti i cittadini. Fra quattro giorni ricominciano le scuole in Campania. Una prova molto importante nella gestione dell’epidemia.