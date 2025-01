Neanche il salto da un ponte salva la banda in trasferta per rubare una Stelvio

GROTTAMINARDA- Neanche il salto da un ponte alto diversi metri e la fuga nelle campagne stavolta ha salvato i quattro malviventi intercettati dagli agenti del Commissariato di Ps di Ariano Irpino e dai Carabinieri della Compagnia di Ariano che per tutta la notte, dopo aver bloccato i primi due malviventi, hanno stretto il cerchio anche sugli altri due presunti autori. La loro fuga è finita alle prime ore dell’alba, quando i militari dell’Arma della Compagnia di Ariano li hanno bloccati. Poche ore prima era toccato ai loro complici, bloccati dalla Polizia. Tutto era iniziato nella serata di ieri, quando i quattro soggetti si sono resi autori del furto di una Stelvio a Grottaminarda. Intercettata da una volante della Polizia del Commissariato di Ps di Ariano. Ad un certo punto i malviventi hanno tentato una fuga, abbandonando il veicolo. Tutti sono residenti nella zona epilogo, una batteria proveniente dalla vicina Puglia per compiere raid in Irpinia. Si attende ora che la Procura di Benevento decida sulle misure da applicare nei confronti dei quattro soggetti.