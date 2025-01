L’Amministrazione di Montemiletto e il Forum delle Donne incontrano i ragazzi di “Le Ville”

Questa mattina, l’Amministrazione Comunale di Montemiletto, insieme a una rappresentanza del Forum delle Donne, ha deciso di regalare un momento di allegria e solidarietà ai ragazzi del reparto di terapia occupazionale dell’Istituto “Le Ville” di Montefalcione. L’iniziativa ha visto la consegna delle tradizionali calze dell’Epifania, riempite di dolci, con l’intento di condividere un inaspettato momento di convivialità e affetto.

Il gesto, che ha messo in luce la vicinanza dell’Amministrazione Comunale alle realtà più fragili del territorio, è stato reso possibile grazie alla disponibilità e all’apertura della struttura di riabilitazione, rappresentata dal Presidente Giovanni Boccella. Un ringraziamento particolare è stato rivolto anche al responsabile del reparto, il Dott. Giuseppe Aquino, per la sua accoglienza calorosa e per aver reso l’evento ancora più speciale.

Durante la visita, i ragazzi del reparto hanno sorpreso i visitatori con un gesto di gratitudine, donando loro i propri lavoretti creativi, segno tangibile del loro impegno e della loro partecipazione. Il sorriso e l’entusiasmo dei ragazzi hanno reso la giornata ancora più significativa e dimostrato l’importanza di momenti di condivisione e di sostegno reciproco.

L’Amministrazione Comunale di Montemiletto ha ribadito l’importanza di lavorare quotidianamente per il benessere dell’intera comunità, con un occhio di particolare attenzione verso le fasce più deboli, che necessitano di vicinanza, cura e solidarietà. Questo gesto rappresenta un passo concreto in questa direzione, per far sentire ogni cittadino, in particolar modo quelli più fragili, partecipe e accolto nella vita sociale del territorio.