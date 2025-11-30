Ndc–Casa Riformista, Mastella annuncia nuovo gruppo in Consiglio regionale. Italia Viva frena

Si accende il dibattito nel centro moderato campano dopo l’annuncio del leader di Noi di Centro, Clemente Mastella, che in una nota comunica di essere al lavoro per costituire un nuovo gruppo consiliare in Regione Campania insieme alla lista Casa Riformista. Mastella riferisce di un’intesa con il coordinatore della lista, Stanislao Lanzotti, finalizzata a dar vita a un gruppo di almeno cinque consiglieri, “omogeneo e coeso”, capace di rappresentare con chiarezza un’area moderata all’interno del “campo largo”. Un progetto che, secondo il leader di Ndc, potrebbe risultare attrattivo anche per altri esponenti centristi già presenti in Consiglio. Il percorso, afferma Mastella, dovrebbe presto approdare a un confronto con il presidente del Consiglio regionale, Roberto Fico, per valutare le strategie più adatte alla costruzione del nuovo soggetto politico.

Ma la replica di Italia Viva – Casa Riformista non tarda ad arrivare. In una nota congiunta, il coordinatore regionale di Italia Viva, Armando Cesaro, insieme ai neoeletti Ciro Buonajuto, Enzo Alaia e Pietro Smarrazzo, e al capogruppo regionale di Italia Viva, Tommaso Pellegrino, smentisce qualsiasi trattativa in corso.

“Non è stata avviata alcuna interlocuzione o accordo politico con il presidente Mastella”, precisano, sottolineando che non esiste al momento “alcun confronto formale o informale” e che ogni decisione futura dovrà essere condivisa con la leadership nazionale e in particolare con Matteo Renzi. La componente riformista ribadisce quindi la piena autonomia politica della lista e il proprio impegno nel proseguire il lavoro istituzionale “con trasparenza, lealtà e coerenza verso gli elettori”.