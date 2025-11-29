Alessia Nardone, giovane talento venticanese, debutta su RaiDue con “Playlist 2”

Un sogno che diventa realtà per Alessia Nardone, giovane promessa della danza originaria di Venticano. Oggi, Alessia ha fatto il suo debutto televisivo su RaiDue partecipando alla trasmissione Playlist 2, esibendosi insieme al corpo di ballo dell’Accademia diretta da Giuliano e Veronica Peparini.

“È una grandissima gioia quella di oggi”, raccontano i genitori con emozione. “Alessia è qualcosa di unico, un amore per la danza che non ha eguali, un animale da palcoscenico, una forza della natura. Trasmette, attraverso la danza, tutta la forza e l’amore che ha dentro. Siamo orgogliosi di te, principessa. Volerai sempre più in alto. Credi in te stessa e non ti fermerà nessuno. Se hai un sogno, credici fino alla fine, non mollare mai, non arrenderti. Vivilo fino in fondo, senza rimpianti.”

Alessia, con la sua energia e determinazione, rappresenta una giovane generazione di talenti che con passione e sacrificio riesce a trasformare ogni sogno in realtà, conquistando il palcoscenico e i cuori del pubblico. La sua esibizione su Playlist 2 segna solo l’inizio di una promettente carriera nel mondo della danza.