Vincenzo Ciampi: “M5s cresce sia in provincia che in città”

“È indispensabile chiarire in maniera definitiva che il risultato elettorale alle Regionali del MoVimento 5 Stelle in provincia di Avellino è stato di assoluta soddisfazione in quanto si è registrato una crescita sia in provincia che nel capoluogo”. Lo scrive sul Facebook il consigliere regionale uscente del Movimento 5 Stelle Vincenzo Ciampi.

“Dico questo anche dopo aver letto alcune ricostruzioni, ovviamente malevole e capziose, che coinvolgerebbero finanche il nostro vicepresidente Michele Gubitosa, in quella che sarebbe stata invece una débâcle. E per chiarire meglio di che stiamo parlando riporto i reali risultati elettorali conseguiti dal Movimento. Ringrazio ancora una volta tutti i nostri elettori irpini e i candidati”.