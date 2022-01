Navigazione su Internet: 50 milioni di italiani connessi quotidianamente

I dati di navigazione su Internet in Italia mostrano dei numeri sicuramenti sorprendenti, considerato che oltre il 90% della popolazione italiana usa il web quotidianamente. Tra i 50 milioni che navigano su Internet è importante evidenziare che gran parte di questi utilizzatori preferisce usare smartphone e tablet, rispetto ad altri dispositivi. In questo senso, risulta sorprendente anche il numero di smartphone attivi in Italia, circa 80 milioni, superiore rispetto alla popolazione stessa.

Le attività svolte su Internet sono tantissime, tuttavia, gran parte dei numeri di utilizzo sono correlati ai social media. Circa 35 milioni di italiani usano i social quotidianamente, soprattutto come forma di intrattenimento. Non manca anche una grande fetta di utenti che adopera i servizi di shopping online, acquistando prodotti che spaziano da articoli di elettronica a generi alimentari. In questo senso, il settore delle vendite online sta letteralmente registrando un’esplosione, con dei numeri molto superiori rispetto al passato.

Importanza di Internet per le imprese

Come si può vedere dai dati di navigazione, Internet è diventato un servizio fondamentale, motivo per cui sempre più imprese cercano di definire una propria presenza online. Il numero di imprese impegnate in servizi digitali è incrementato considerevolmente, considerato anche l’aumento consistente della domanda su tutto il territorio. Come sottolineato da AWISEE, una società che si occupa di servizi online come link building e creazione di contenuti, tantissime aziende che operano in settori diversi si stanno rivolgendo ad agenzie specializzate per quanto riguarda l’ottimizzazione della loro presenza online.

Questa corsa nel cercare di ottenere o mantenere un posto rilevante all’interno della rete deriva direttamente dall’aumento dei numeri di utilizzo del web da parte dei consumatori e la popolazione in generale, oltre che dall’aumento della competitività stessa, considerato che sempre più aziende usano il web come trampolino di lancio per i propri prodotti o servizi.

Cosa fanno maggiormente gli italiani su Internet?

Risulta interessante parlare anche delle attività svolte dagli italiani su Internet. Non tutti i settori, infatti, registrano gli stessi numeri. Ecco cosa fanno maggiormente gli italiani su Internet.

Utilizzo dei social media. I social media sono in testa in termini di numeri di utilizzo da parte degli italiani. La maggior parte della popolazione possiede un account su almeno uno dei social più famosi, cioè Facebook, Instagram o TikTok, e circa la metà della popolazione accede a tale profilo quotidianamente. Questi numeri di utilizzo mostrano un andamento stabile, dimostrando che la popolazione non è ancora stanca di condividere, nonostante alcuni esperti in passato consideravano i social come solo una moda passeggera.

Shopping online. I numeri dello shopping online sono in continuo aumento, complice anche la situazione spiacevole che l’Italia continua ad affrontare da circa 2 anni. L’ecommerce sta registrando un aumento considerevole, con sempre più persone che preferiscono acquistare prodotti su Internet. Si tratta sicuramente di un cambiamento importante nelle abitudini dei consumatori che potrebbe essere destinato a rimanere per sempre.

Servizi finanziari online. Sempre più persone preferiscono usare i servizi finanziari online offerti dalle banche grazie alle app e ai siti di internet banking. La maggior parte delle operazioni finanziarie vengono svolte online, dimostrando l’importanza di questo settore.

Queste erano le attività svolte maggiormente dagli italiani su Internet. Considerata la tendenza di navigazione su Internet in Italia in continuo aumento e la sempre più attenzione rivolta da parte delle società al mondo del web, sarà interessante vedere come si evolverà il fenomeno in futuro.