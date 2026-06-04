Natura, musica, libri, stelle e sapori sulle rive del Lago di Conza: ecco il venerdì culturale dell’Oasi

CONZA- L’estate 2026 vedrà nascere uno degli appuntamenti culturali più originali dell’Appennino Meridionale: “Il Venerdì Culturale dell’Oasi”, la nuova rassegna promossa dal WWF Silentum in collaborazione con il Comune di Conza della Campania e con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale. Ogni venerdì sera, da luglio a settembre, l’Oasi WWF Lago di Conza si trasformerà in un luogo di incontro tra natura, cultura e comunità, ospitando concerti di musica classica in acustica, musica popolare, presentazioni di libri, letture, incontri culturali, proiezioni di documentari naturalistici, osservazioni astronomiche e momenti dedicati alla conoscenza della flora e della fauna dell’Oasi attraverso immagini e racconti degli esperti.

Le serate saranno accompagnate da degustazioni e assaggi di prodotti tipici del territorio, valorizzando le eccellenze enogastronomiche dell’Alta Irpinia e delle aree limitrofe.

Ma il Venerdì Culturale dell’Oasi non sarà soltanto una rassegna di eventi: avrà anche una concreta finalità ambientale. I fondi raccolti saranno infatti destinati alla realizzazione del futuro “Sentiero delle Farfalle”, un percorso naturalistico dedicato alla tutela degli insetti impollinatori, con la messa a dimora di specie vegetali nutrici e mellifere, aree dedicate alla riproduzione delle farfalle e spazi di educazione ambientale destinati a scuole e visitatori.

Un luogo unico nel cuore del Mezzogiorno

L’Oasi WWF Lago di Conza rappresenta una delle più importanti zone umide dell’Italia meridionale. Situata lungo la valle dell’Ofanto, costituisce un fondamentale punto di sosta per l’avifauna migratrice e un prezioso scrigno di biodiversità.

La sua posizione geografica è unica: nel raggio di pochi chilometri si incontrano tre regioni del Sud Italia. La Campania, attraverso le province di Avellino e Salerno; la Basilicata, che raggiunge le sponde del lago con il territorio del Comune di Pescopagano; e la Puglia che, attraverso il sistema dell’Acquedotto Pugliese, è storicamente legata alla gestione della risorsa idrica rappresentata dall’invaso.

Un luogo dove ambiente, storia, culture e comunità si intrecciano, rendendo il Lago di Conza un autentico ponte tra territori diversi ma profondamente legati tra loro.

Entusiasta dell’iniziativa il Sindaco di Conza della Campania Dott. Raffaele Cantarella, il quale dichiara: “Conza della Campania ha la fortuna di custodire un patrimonio ambientale di valore straordinario. Attraverso questa iniziativa vogliamo rafforzare il legame tra la comunità e l’Oasi, creando occasioni di incontro, crescita culturale e valorizzazione del territorio. Il Venerdì Culturale dell’Oasi rappresenta un esempio concreto di come sia possibile coniugare tutela dell’ambiente, promozione culturale, e sviluppo sostenibile. Siamo orgogliosi di sostenere un progetto che guarda al futuro partendo dalle nostre radici e dalle nostre ricchezze naturali.”

Dello stesso avviso il responsabile dell’Oasi Wwf Lago di Conza arch. Piernazario Antelmi:

“L’Oasi non è soltanto un luogo da visitare, ma un luogo da vivere. Vogliamo che sempre più persone possano scoprire questo straordinario patrimonio naturale attraverso esperienze che uniscano emozione, conoscenza e partecipazione. La musica in acustica sulle rive del lago, le storie raccontate nei libri, l’osservazione delle stelle e la scoperta della fauna e della flora dell’Oasi saranno occasioni per ritrovare un rapporto autentico con la natura e con gli altri. Inoltre, ogni serata contribuirà concretamente alla realizzazione del Sentiero delle Farfalle, un progetto che lascerà un’eredità permanente per la biodiversità e per le future generazioni. ”Tre Regioni, un solo lago, mille storie da raccontare. Con questo spirito prende forma il Venerdì Culturale dell’Oasi: un appuntamento che vuole fare dell’Oasi WWF Lago di Conza un luogo di incontro tra ambiente, cultura, storia e persone, nel cuore dell’Appennino meridionale.

