Barbara Floridia presenta il libro “C’era una volta la Rai”: appuntamento il 4 giugno alla Mondadori Bookstore

Un confronto sul ruolo del servizio pubblico nell’epoca delle “verità alternative”, tra informazione, democrazia e sfide della comunicazione contemporanea. È questo il tema al centro della presentazione del libro “C’era una volta la Rai” della senatrice Barbara Floridia, in programma giovedì 4 giugno 2026 alle ore 17:30 presso la Mondadori Bookstore di Avellino, in via Francesco Fariello.

L’iniziativa offrirà l’occasione per approfondire i contenuti del volume, pubblicato da Edizioni Dedalo, nel quale l’autrice analizza il presente e il futuro del servizio pubblico radiotelevisivo italiano, interrogandosi su cosa resti oggi della missione della Rai in un contesto segnato dalla diffusione di informazioni frammentate, dalla disintermediazione e dall’affermazione delle cosiddette “verità alternative”.

Ospite dell’incontro sarà la stessa Barbara Floridia, già presidente della Commissione parlamentare di Vigilanza Rai, che dialogherà con il pubblico sui temi affrontati nel libro. A moderare il dibattito sarà Fabio Galetta, componente dell’Intergruppo parlamentare per lo sviluppo del Sud, delle aree fragili e delle isole minori e dell’associazione “Insieme per Avellino e l’Irpinia”. Porterà i saluti istituzionali Sara Spiniello, rappresentante del Gruppo territoriale del Movimento 5 Stelle di Avellino e componente dell’Intergruppo parlamentare per lo sviluppo del Sud, delle aree fragili e delle isole minori. L’introduzione sarà affidata alla senatrice Felicia Gaudiano, mentre è previsto anche l’intervento di Francesco Pionati, giornalista e direttore di Radio CRC. L’evento si svolge con la collaborazione del Circolo LaAV Forino.