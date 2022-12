Natale a Montemiletto, sotto l’albero degli alunni la Carta Costituzionale

A Montemiletto, in questi giorni che precedono il Natale, sono stati rivolti gli AUGURI a tutti gli alunni delle scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio comunale e ai bambini del micronido per conservare viva la tradizione del dono natalizio, con la collaborazione della Torrone di Iorio Montemiletto, che si ringrazia sempre per la vicinanza.

Nell’occasione è stata consegnata a tutti gli alunni della scuola secondaria di primo grado una stampa della Costituzione Italiana. La consegna della Carta Costituzionale è una iniziativa voluta dall’Amministrazione comunale, resa possibile grazie alla condivisione e alla collaborazione dell’On. Michele Gubitosa della Camera dei Deputati che ha provveduto a mettere a disposizione le stampe necessarie.

La consegna della Costituzione non è solo un atto simbolico, ma rappresenta la volontà di orientare le nuove generazioni ai valori di alta moralità e ai principi fondamentali ancora di grande attualità.

Pensiamo che sia fondamentale incentivare la conoscenza della Costituzione da parte dei ragazzi, per aiutarli a diventare cittadini consapevoli e attenti, per comprendere non solo le libertà di cui i membri di una società dispongono, ma anche le regole basilari per vivere insieme la comunità, con senso civico, nel rispetto degli altri e delle diversità che ognuno presenta.

L’Amministrazione comunale, ritenendo sempre la Scuola una priorità su cui investire per un futuro migliore, AUGURA ai bambini, ai ragazzi, alle loro famiglie, al Dirigente, alle insegnanti e a tutto il personale scolastico un SERENO NATALE.