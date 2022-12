L’Irpinia ospiterà a settembre il torneo nazionale di parabadminton. Un importante traguardo raggiunto anche grazie ai brillanti risultati che stanno arrivando per gli atleti della provincia di Avellino. Pochi giorni fa, ad esempio, gli alunni e le alunne dell’istituto comprensivo di Mercogliano, tesserati con l’Atletica-Badminton Avellino, hanno partecipato al Gran Prix Luca Celeste di Pontecagnano.

La prestazione è stata ottima, grazie anche all’impegno dei professori Michele Spiga e Costantino Maietta.

Questi i risultati

Mahumud Rakib primo classificato nel singolare under 15 maschile, nel doppio maschile under 15 con il compagno Dello Russo Antonio e terzo posto nel doppio misto con Viola Vittoria.

Dello Russo si è classificato secondo nel singolare under 15, primo posto nel doppio maschile under in coppia con Mahumud Rakib e terzo posto nel doppio misto under 17 in coppia con Di Benedetto Marta.

Di Benedetto Marta terzo posto nel singolare under 15, terzo posto nel doppio in coppia con Serena Dello Russo e terzo posto nel doppio misto con Antonio Dello Russo.

Serena Dello Russo terzo posto nel doppio under 15 in coppia con Di Benedetto Marta.

De Biase Herman terzo posto nel doppio under 15 in coppia con Dei Medici Mario.

Dei Medici Mario terzo posto nel doppio under 15 in coppia con Herman De Biase.

Viola Vittoria terzo posto nel doppio misto in coppia con Mahumud Rakib e terzo posto nel doppio under 15 femminile in coppia con Danza Laura.

Danza Laura terzo posto nel doppio under 15 femminile in coppia con Vittoria Viola.

Infine hanno partecipato anche Angelo Annarumma e Carbone Vincenzo.

Il 2022 si chiude, dunque, con prestigiose vittorie,grazie al grande lavoro e passione dei professori Maietta e Spiga.

Ottimo anche il lavoro della dirigente scolastica, la dottoressa Tarantino, che permette di svolgere e divulgare tra gli alunni questa bellissima attività, il Badminton. Grande merito anche ai genitori che partecipano alle trasferte.