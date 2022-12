Esercito, l’Abate di Montevergine celebra messa alla Caserma “Berardi”

Si è svolta questa mattina nella caserma “Berardi”, sede del 232° Reggimento Trasmissioni, la celebrazione religiosa presieduta dal 106° Abate Ordinario di Montevergine, P.D. Riccardo Luca Guariglia. A concelebrare con lui il cappellano militare del Reparto, Don Cosimo Monopoli.

La cappella del reggimento, intitolata alla Beata Vergine Immacolata e San Michele

Arcangelo, era gremita di militari e personale civile in forza all’ente. Ad animare la liturgia vi era il coro sacro “Irpini Cantores” diretti dal maestro Carmine Dambola.

Il cappellano della caserma, Don Cosimo, ha porto il saluto iniziale e un ringraziamento

all’Abate e a tutti gli intervenuti, con un pensiero particolare ai militari che hanno servito

presso il 232° reggimento trasmissioni ma che hanno lasciato prematuramente la vita

terrena.

Per dare la possibilità a tutti i militari del reggimento di partecipare all’evento religioso, ed in modo particolare a coloro che sono impegnati sia in operazioni nazionali sia fuori area, la

celebrazione della Santa Messa è stata trasmessa in diretta streaming sul canale youtube

del cappellano militare.

Prima della benedizione conclusiva, impartita dall’Abate, è stata data lettura della Preghiera

del Trasmettitore che ha unito spiritualmente tutti i trasmettitori ed ha richiamato su di essi

la benedizione dell’Arcangelo Gabriele.