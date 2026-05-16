Nasce “Innovariano”, i talenti arianesi dell’innovazione a confronto

​ARIANO IRPINO – Domenica 17 maggio, alle ore 18:30 presso la Sala Ilaria Alpi (Palazzo degli Uffici), andrà in scena “INNOVARIANO. Una tavola rotonda sulle potenzialità inespresse del territorio perché ‘il futuro non si aspetta, si anticipa”.

L’evento è stato ideato per chiamare a raccolta la parte produttiva della città: imprenditori, partite IVA, agricoltori 2.0 e giovani di talento. L’obiettivo è accendere i riflettori sul capitale umano arianese che vanta professionisti, startupper e manager di altissimo profilo che porteranno la loro esperienza maturata sui mercati nazionali e internazionali per delineare le nuove traiettorie dello sviluppo locale.

​IL FORMAT E I PROTAGONISTI

Il dibattito, moderato dal prof. Alessandro Ciasullo (Professore di pedagogia all’Università di Napoli Federico II), vedrà alternarsi sul palco menti brillanti del panorama aziendale e dell’innovazione:

​Stefano Scauzillo (Imprenditore – CEO Essequadro Eyewear Group)

​Vincenzo Vitale (CEO & Co-Founder SEI Ventures)

​Antonio Grasso (Direttore Marketing & Innovation Manager)

​Luca Genovese (Marketing Strategist Manager Italia)

​Giovanni Marinaccio (Innovatore / Manager)

​LA SFIDA AL CANDIDATO SINDACO

Al termine del panel, gli innovatori consegneranno le loro istanze al mondo della politica. Ospite d’eccezione dell’evento sarà il candidato Sindaco Carmine Grasso, chiamato a tirare le fila del confronto e ad accogliere la sfida lanciata dai relatori.

​Durante la serata, infatti, verranno presentate e discusse due proposte programmatiche fondamentali per trattenere i giovani ad Ariano Irpino arginando la fuga di cervelli e far ripartire l’economia. La prima è la creazione del primo “Incubatore d’Impresa” di Ariano: una struttura in grado di trasformare le intuizioni dei giovani talenti in startup e opportunità reali.

La seconda, è il nuovo Assessorato alle Attività Produttive: una cabina di regia istituzionale che lavori in sinergia assoluta con chi fa impresa sul territorio, snellendo la burocrazia e intercettando fondi.

​”Viviamo in un’epoca di grandi cambiamenti – spiegano i promotori dell’iniziativa – dove innovazione e tecnologia stanno trasformando il modo di lavorare e c’è un costante bisogno. di nuove professionalità. Nessuna crescita può esistere senza partire dalle nostre radici e dal nostro potenziale umano. Vogliamo costruire un ecosistema capace di trattenere i giovani e attrarre nuove energie, perché il futuro non si aspetta, si anticipa”.