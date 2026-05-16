Montefredane premia Mario De Masi: Benemerenza Civica per meriti artistici e culturali

La Giunta Comunale di Montefredane, nella riunione odierna, su proposta del Sindaco Avv. Ciro Aquino, ha conferito l’attestato di pubblica Benemerenza al concittadino Mario De Masi per gli alti meriti artistici e culturali conseguiti nel campo del teatro e del cinema.

Il prestigioso riconoscimento intende rendere omaggio ad un giovane artista che, attraverso talento, studio, sacrificio e passione, sta portando il nome di Montefredane ben oltre gli angusti confini territoriali, proiettando la nostra comunità nel panorama della grande cultura nazionale ed internazionale.

Autore teatrale originale ed innovativo, apprezzato nei teatri napoletani e nelle produzioni dell’intero panorama nazionale, Mario De Masi collabora attualmente in qualità di attore con il maestro Pupi Avati nel film “Nel calore del ballo”, prossimamente nelle sale cinematografiche italiane. Formatosi presso l’Accademia del Teatro d’Europa e cresciuto artisticamente attraverso laboratori teatrali di elevato spessore culturale, De Masi ha conquistato importanti riconoscimenti, tra cui il premio “De Bernardinis” con lo spettacolo “Caini”, affermandosi tra le voci più interessanti della nuova drammaturgia italiana.

Nei prossimi mesi sarà inoltre impegnato presso il Teatro Mercadante, dopo essere stato selezionato dal celebre autore e regista russo Lev Abramovic Donin.

«La vicenda artistica di Mario De Masi – dichiara il Sindaco Ciro Aquino – dimostra come il talento autentico, sostenuto da una lunga e rigorosa formazione, possa trasformarsi in eccellenza culturale. Montefredane guarda con orgoglio al percorso di un suo figlio che, con umiltà e dedizione, sta conquistando spazi importanti nel teatro e nel cinema italiano».

La cerimonia ufficiale di consegna della Benemerenza Civica si svolgerà nelle prossime settimane nel corso di un evento pubblico istituzionale.