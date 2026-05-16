VIDEO/ Da Nova la carica di Gubitosa: “Possiamo vincere al primo turno”

Ha fatto tappa questa mattina a Villa Gabry, a Monteforte Irpino, “Nova – Parola all’Italia”, il percorso partecipativo promosso dal Movimento 5 Stelle per coinvolgere cittadini, associazioni e territori nella costruzione del programma della futura coalizione progressista. Avellino è tra le cento città italiane scelte per ospitare il progetto, coordinato in Irpinia da Antonio Aquino.

A sottolineare il valore politico dell’iniziativa è stato il vicepresidente del M5S Michele Gubitosa, intervenuto nel corso dell’appuntamento insieme ad attivisti e cittadini. “Oggi è un giorno importante – ha dichiarato Gubitosa –: il 50% dei cittadini non iscritti al Movimento 5 Stelle darà un contributo per creare soluzioni a problematiche generate sia negli ultimi quattro anni da questo governo, sia negli ultimi decenni di cattiva politica. Sedicimila persone, in tutta Italia, daranno il loro contributo”. Il progetto “Nova” punta infatti a raccogliere proposte e priorità direttamente dai territori attraverso un modello partecipativo aperto, con l’obiettivo di costruire dal basso il programma politico dei prossimi anni.

Nel corso dell’incontro, inevitabile anche un passaggio sulle elezioni provinciali, con le candidature alla presidenza da ufficializzare entro domani alle ore 12. Gubitosa ha confermato la posizione del Movimento 5 Stelle a sostegno del presidente uscente Rizieri Buonopane: “Noi sappiamo che il Pd è un grande partito, con varie anime, e stanno discutendo al loro interno – ha spiegato –. Il Movimento 5 Stelle resta sulla posizione di sostegno alla candidatura del presidente uscente della Provincia e attendiamo, nelle prossime ore, anche l’ufficializzazione da parte del Pd della candidatura di Buonopane”.

Infine, uno sguardo alle amministrative di Avellino e alla campagna elettorale del campo largo a sostegno di Nello Pizza. Gubitosa si è detto fiducioso rispetto all’esito del voto. “Come Movimento 5 Stelle abbiamo organizzato due eventi tematici a settimana; sono venuti parlamentari da tutta Italia. C’è grande partecipazione, grande voglia di cambiamento. Io sono ottimista e credo che ci siano ancora tutte le condizioni per poter vincere al primo turno”.